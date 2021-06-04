Суд отправил первого замминистра строительства Челябинской области в СИЗО

Ивана Белавкина задержали на рабочем месте. Фото: скрин видео УФСБ

Сегодня, 4 июня, суд Центрального района Челябинска арестовал первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. В СИЗО ему предстоит провести два месяца.

С ходатайством об аресте выступил следователь СК. Однако заседание закрыли от прессы.

Ивана Белавкина задержали 3 июня на рабочем месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки в размере более 1 млн. рублей от представителя коммерческой организации.

СПРАВКА

49-летний Иван Белавкин работает в минстрое с 2004 года , в 2008 году стал заместителем министра, а с августа 2019 года — первым замом. Имеет звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», знак отличия «За безупречную службу».

В министерстве Белавкин отвечает за коммунальную сферу. Именно к ней возникло много претензий. В жару оказалось, что водоводы во многих городах области не выдерживают критики, люди вынуждены были оставаться без водоснабжения.

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