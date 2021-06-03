На первого заместителя министра строительства Челябинской области завели уголовное дело

Иван Белавкин отвечал за коммунальную сферу. Фото: минстрой

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. Он подозревается в получении взятки.

— По данным следствия, подозреваемый в течение 2020 — начала 2021 г. получил взятку в размере более 1 млн. рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

49-летний Иван Белавкин работает в минстрое с 2004 года , в 2008 году стал заместителем министра, а с августа 2019 года — первым замом. Имеет звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России», знак отличия «За безупречную службу».

В министерстве Белавкин отвечает за коммунальную сферу. Именно к ней возникло много претензий. В жару оказалось, что водоводы во многих городах области не выдерживают критики, люди вынуждены были оставаться без водоснабжения.

В минстрое это уже не первый скандал. В прошлом году арестовали экс-заместителя министра строительства Челябинской области Татьяну Антонову и бывшего директора «Челябоблинвестстроя» Алексея Абаимова. В апреле их выпустили из СИЗО, где они провели год.

Напомним, Татьяну Антонову задержали за контракт по строительству биатлонного центра в Златоусте. Вслед за ней в изолятор отправился директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, подписавший акт приемки работ по строительству стадиона и общее покровительство взамен на денежное вознаграждение. Биатлонный центр возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

Круглый стол на тему коррупции. Фото: минстрой

Кстати, в декабря 2019 года в министерстве строительства прошел круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией. Иван Белавкин рассказал о нетерпимости коррупционных проявлений. Среди приглашенных был директор областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru