На Комсомольском проспекте сделают оранжевую разметку объезда островков безопасности

Такие островки безопасности вызвали недоумение у горожан. Фото: Елена КОРОБКО

В Челябинске на этой неделе на Комсомольском проспекте нанесут временную разметку движения и объезда созданных островков безопасности. Об этом сегодня, 4 июня, на специальном брифинге сообщил вице-мэр Максим Куляшов.

Начавшийся ремонт Комсомольского проспекта вызвал волну недоумений и шквал гнева. Автомобилисты не смогли понять логики дорожников, которые начали оборудовать островки безопасности разных размеров и менять ширину дорожного полотна.

По словам Максима Куляшова, уменьшения количества полос не будет, но изменится их ширина.

— Снижение бокового интервала позволит повысить плотность потока и избежать необоснованных перестроений, которые создают конфликтные ситуации, — прокомментировал вице-мэр.

Максим Куляшов представил схему организации движения на обновленном Комсомольском проспекте.

Островки безопасности, по его словам, делают для удобства как пешеходов, так и водителей. Разные размеры площадок он объяснил конфигурацией дороги.

— Они помогают избежать ситуаций, когда с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель проезжает прямо. Теперь он будет упираться в островок, — объясняет Максим Куляшов.

Для того чтобы водители уже приучались к организованному движению, на этой неделе возле островков будет нанесена временная оранжевая разметка.

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