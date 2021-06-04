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Общество4 июня 2021 9:02

На Комсомольском проспекте сделают оранжевую разметку объезда островков безопасности

В мэрии объяснили, почему площадки сделаны такими большими и разных размеров
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Такие островки безопасности вызвали недоумение у горожан.

Такие островки безопасности вызвали недоумение у горожан.

Фото: Елена КОРОБКО

В Челябинске на этой неделе на Комсомольском проспекте нанесут временную разметку движения и объезда созданных островков безопасности. Об этом сегодня, 4 июня, на специальном брифинге сообщил вице-мэр Максим Куляшов.

Начавшийся ремонт Комсомольского проспекта вызвал волну недоумений и шквал гнева. Автомобилисты не смогли понять логики дорожников, которые начали оборудовать островки безопасности разных размеров и менять ширину дорожного полотна.

По словам Максима Куляшова, уменьшения количества полос не будет, но изменится их ширина.

— Снижение бокового интервала позволит повысить плотность потока и избежать необоснованных перестроений, которые создают конфликтные ситуации, — прокомментировал вице-мэр.

Максим Куляшов представил схему организации движения на обновленном Комсомольском проспекте.

Максим Куляшов представил схему организации движения на обновленном Комсомольском проспекте.

Островки безопасности, по его словам, делают для удобства как пешеходов, так и водителей. Разные размеры площадок он объяснил конфигурацией дороги.

— Они помогают избежать ситуаций, когда с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель проезжает прямо. Теперь он будет упираться в островок, — объясняет Максим Куляшов.

Для того чтобы водители уже приучались к организованному движению, на этой неделе возле островков будет нанесена временная оранжевая разметка.

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