«Каждый имеет право на защиту»: адвокат предлагает ввести государственную юридическую помощь

Руководитель фирмы «Гаврюшкин и партнеры» и депутат партии «Родина» Сергей Гаврюшкин.

По статистике Института проблем правоприменения, в России на 1600 человек приходится одна юридическая организация, которых зарегистрировано более 100 тысяч. Однако, не у каждого жителя страны имеется возможность прибегнуть к помощи юристов по различным причинам — от финансового состояния до отсутствия доступных специалистов.

Количество рассматриваемых дел в суде неуклонно растет: так, только по статистике рассмотренных административных дел Верховного суда РФ за 2020 год рассмотрено 7 657 жалоб — на 15% больше, чем в предыдущем году. Граждане, не обладающие юридическими знаниями, даже при стопроцентной правоте имеют шанс проиграть дело только из-за отсутствия квалифицированной помощи юристов и адвокатов.

Профессиональный юрист, руководитель фирмы «Гаврюшкин и партнеры» и депутат партии «Родина» Сергей Гаврюшкин предложил ввести льготы для граждан по юридическим услугам и единоразово в год возвращать 100% стоимости обращения к юристам, а также ввести юридическое страхование.

— В формате добровольного или обязательного юридического страхования можно обеспечить страхование ответственности в плане оплаты юридических услуг. Это, на самом деле, распространенная практика в некоторых странах, поддерживающая людей, оказавшихся в сложных ситуациях и не имеющие возможность оплатить услуги, обращаться к специалистам и совместно доказывать свою правоту в суде. Гарантируя и защищая наших граждан таким образом, также можно обеспечить рост ответственности юристов, так как это будет способствовать росту аттестаций и переобучения среди специалистов, а также обеспечит контроль над юридическими обществами среди государства. От этого выиграют все, но это требует изменения в федеральном законодательстве, — комментирует Сергей Гаврюшкин.

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