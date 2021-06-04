Банк Уралсиб подключит торговый эквайринг без визита в банк

Фото: Иван МАКЕЕВ

Банк Уралсиб предлагает малому бизнесу, использующему кассы и терминалы на основе процессинговой платформы Эвотор.PAY, подключение торгового эквайринга без визита в офис банка. Предприниматели могут оформить онлайн-заявку на подключение услуги в личном кабинете на сайте партнера банка — ИТ-компании«Эвотор».

Данный сервис обеспечит бизнесу быстро и просто получить доступ к эквайринговому продукту Уралсиба. Он доступен для владельцев как смарт-терминалов «Эвотор», так и онлайн-касс ряда других производителей.

Предприниматели могут принимать безналичные платежи в торговой точке, а также отслеживать все свои операции в режиме реального времени в своем личном кабинете. Выручка от приема безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предприятия в любом российском банке на следующий рабочий день без ограничений по сумме зачисления.

Информация об условиях и сроках подключения размещена в личном кабинете партнера«Эвотор».

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 мая 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 260 точек продаж, 1 480 банкоматов, 476 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

ЭВОТОР — ИТ-компания, лидер технологических изменений в малом и среднем бизнесе. В экосистеме Эвотора более 750 000 смарт-терминалов по всей России. Эвотор делает технологии доступными каждому предпринимателю. В магазине приложений «Эвотор.Маркет» размещено более 850 сервисов для управления бизнесом. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг без визита в банк владельцам 156 моделей онлайн-касс. B2b-маркетплейс «на_полке» помогает торговым точкам делать онлайн-заказы напрямую у производителей и крупных поставщиков и автоматизировать закупки.

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