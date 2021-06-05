На челябинской телебашне включат подсветку с героями произведений Пушкина

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже завтра, 6 июня, в России будет отмечаться Пушкинский день — исполняется 222 года со дня рождения поэта. В честь этого на челябинской телебашне включат подсветку с героями произведений Александра Пушкина. Полюбоваться зрелищем горожане смогут с 23:00 до 01:00.

Пушкинский день в России отмечается ежегодно, в этот раз он совмещен с Международным днем русского языка. В Челябинске пройдут различные мероприятия, посвященные великому поэту, в том числе и экскурсии, спектакли, выставки, также подведутся итоги тематических конкурсов и многое другое. Мы собрали программу того, то будет происходить 6 июня, подробности читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru