«Не будем почивать на лаврах»: Текслер высказался о позиции Челябинской области в рейтинге инвестпривлекательности

Алексей Текслер: "Мы не будем почивать на лаврах". Фото: gubernator74.ru

На полях ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области высказался о позиции региона в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Челябинская область, напомним, заняла 9 строку в ТОП-10. Свердловская область - на 15 месте.

«Турнирная таблица» каждый год готовится Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с деловыми объединениями.

— Мы не будем почивать на лаврах, это только первые шаги. Я рад, что наши инициативы видят, мы будем продолжать системную работу. Опять же рейтинг — это не самоцель, цель — это рост инвестиций, развитие бизнеса, увеличение товарооборота, вовлеченность самозанятых в процесс экономической жизни в регионе. А если подспудно, мы положительная динамика в рейтинге — это всегда приятно, — подчеркнул глава региона.

Напомним, по данным регионального минэкономразвития, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области составил 322,2 млрд руб. (+21 млрд к уровню 2019 г.)

Растет показатель и в I квартале 2021 г.: на 25,7% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Объем инвестиций составил 64,5 млрд руб.

На Южном Урале реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд руб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru