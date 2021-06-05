Погода в Челябинске на 6 июня: потеплеет до +25 градусов

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Завтра, 6 июня, в Челябинске потеплеет до +25 градусов. По крайней мере, так прогнозирует региональный гидрометцентр. По данным синоптиков, днем столбик термометра покажет 23-25 градусов выше нуля, а ночью температура опустится до +8.

Примерно такая же погода ожидается по всему региону, но в низинах возможны заморозки до -2 градусов. Осадков не предвидится, скорость ветра составит около 3-4 метров в секунду.

Недавно синоптики выяснили, что прошедший май оказался самым жарким за последние 124 года в истории Челябинска. Средняя температура составила 18,4 градусов выше нуля.

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