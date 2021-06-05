Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июня 2021 15:20

Погода в Челябинске на 6 июня: потеплеет до +25 градусов

Рассказываем, что прогнозируют синоптики
Иван АЛЕКСЕЕВИван АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Завтра, 6 июня, в Челябинске потеплеет до +25 градусов. По крайней мере, так прогнозирует региональный гидрометцентр. По данным синоптиков, днем столбик термометра покажет 23-25 градусов выше нуля, а ночью температура опустится до +8.

Примерно такая же погода ожидается по всему региону, но в низинах возможны заморозки до -2 градусов. Осадков не предвидится, скорость ветра составит около 3-4 метров в секунду.

Недавно синоптики выяснили, что прошедший май оказался самым жарким за последние 124 года в истории Челябинска. Средняя температура составила 18,4 градусов выше нуля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru