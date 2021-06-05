Вертолет подключился к поискам сына священника из Челябинской области, пропавшего в тайге

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В тайге под Североуральском поиски девятилетнего сына южноуральского священника. Мальчик потерялся накануне вечером, когда возвращался в лагерь к подножию горы. К поискам ребенка присоединились сотрудники Уральского поисково-спасательного отряда. Сегодня они на вертолете осмотрели зону поиска, а теперь десантировались на горный хребет. Они отправятся по маршруту, которым шли туристы.

— Для поиска потерявшегося ребенка прилагаются максимальные усилия всех силовых ведомств и волонтеров, — добавили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, мальчик потерялся накануне вечером в тайге под Североуральском Свердловской области. Вместе с отцом они находились в походе в составе туристической группы, неподалеку от базы «Крив». У отца разболелась нога, идти дальше он не мог, поэтому разрешил своему сыну самостоятельно вернуться в лагерь у подножья горы. Когда священник все же добрался до лагеря, оказалось, что мальчик здесь не появлялся.

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