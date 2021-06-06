Карусель сильно дымила. Фото: Сергей Панасенко
Сегодня, 6 июня, в парке Гагарина в Челябинске загорелась карусель. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
ЧП произошло на аттракционе «Уточки», но карусель была неработающая, поэтому людей на ней не было.
Как сообщили в МЧС, на место прибыли две автоцистерны и восемь человек личного состава. Через несколько минут пожар ликвидировали.
Аттракционы в парке установили в прошлом году. Правда, большинство привезены из другого города, с нуля построили только детскую площадку и игровую комнату.
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