Следите за линией: на Комсомольском проспекте в Челябинске сделали оранжевую разметку

Пока это временный вариант. Фото: КДХ Челябинска

В Челябинске на Комсомольском проспекте нанесли разметку, показывающую, как объезжать сделанные островки безопасности. Как сообщили в мэрии, пока это временный вариант.

Оранжевые полосы появились на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта.

— Горизонтальная разметка нанесена с целью направления транспортного потока, — уточнили в администрации.

Со следующей недели начнется укладка асфальта от улицы Чайковского, тогда уже нанесут постоянную разметку.

Напомним, что ремонт на Комсомольском должен закончиться к концу августа. Здесь должны появиться выделенные полосы для общественного транспорта, островки безопасности, светофоры над дорогой, карманы для парковок. Только работы уже вызвали недоумение у горожан, которых испугали суженные полосы и гигантские островки безопасности. Только после шумихи власти решили показать проект — разбираем его подробно.

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