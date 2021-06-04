На Комсомольском вовсю идут работы, а проект показали только сейчас Фото: Елена КОРОБКО

К концу августа в Челябинске должен закончиться ремонт Комсомольского проспекта. Власти решили реализовать тут все и сразу: и выделенные полосы для общественного транспорта, и островки безопасности, и светофоры над дорогой. Ремонт уже вовсю идет, но у автомобилистов нововведения вызывают массу вопросов, главный из которых — зачем «съедать» место у такой широкой проезжей части и создавать пробки? Власти собрали специальный брифинг и рассказали, что новая организация движения на Комсомольском проспекте должна сделать его удобным для всех — не только для автомобилистов, но и для пешеходов, и пассажиров общественного транспорта. Рассказываем, как теперь будем ездить по проспекту.

Слишком узкие места проекта

Ремонт идет по Комсомольскому проспекту от Чичерина до Чайковского и от Каслинской до Свердловского проспекта. Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов несколько раз подчеркнул, что количество полос останется тем же. Выделенка и островки появятся за счет сужения самих полос.

Сейчас ширина полос на Комсомольском проспекте 3,8 — 4 м., а где то и до 4,5 м. После ремонта выделенная полоса будет шириной 3,75 м по ГОСТу. Остальные — 3,25 м. То есть со стороны центра в сторону Северо-Запада — четыре полосы, а в сторону центра три: выделенная для общественного транспорта и две — для остальных автомобилей.

Так организовано движение на перекрестке Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев. Фото: мэрия Челябинска

А вот таким движение станет. Фото: мэрия Челябинска

— Сужение полос снизит боковой интервал, соответственно уменьшится скорость потока и вырастет его плотность. Это увеличит пропускную способность. В плотном потоке не получится устраивать «шашечные» перестроения, которые вызывают такую агрессию на дороге. Например, на перекрестке с Чайковского одна из полос вообще 5,8 м. — сюда могут вместиться два автомобиля, — говорит Максим Куляшов.

Он подчеркнул, что новые инженерные решения выработаны так, что исключить случайные и умышленные нарушения на дороге со стороны водителя. Этому, в том числе будут, способствовать островки безопасности, в которые уже сейчас начали «упираться» машины.

Движение на перекрестке с Чайковского. Фото: мэрия Челябинска

Так будет ездить транспорт после ремонта. Фото: мэрия Челябинска

Кому нужны островки раздора

То, что островки безопасности на широких дорогах нужны, — неоспоримо. Но жители Челябинска недоумевают, почему они все разного размера и почему за перекрестком машина на левой полосе упирается в бордюр, когда едет прямо? Оказывается, это сделано специально, чтобы наладить потоки. Как разъяснил Куляшов, так у водителя не получится перестроиться в крайнюю левую полосу, если ему нужно проехать прямо — для этого есть соседняя полоса.

— Рефюжи (островки безопасности) будут задавать правильную траекторию движения на перекрестке, прикрывать левые повороты, — пояснил он. — Бордюры островков, которые обозначим разметкой, на интуитивном уровне заставят водителей снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу и перекрестку. Это снизит число ДТП. Мы планируем нанести разметку 1.7, которая будет задавать траекторию движения на перекрестке. На этой неделе будет нанесена временная разметка оранжевого цвета. Островки обозначат знаками.

21 островок безопасности установят на проспекте. Фото: мэрия Челябинска

Но больше всего островки нужны, конечно, пешеходам — на них они смогут переждать, если не успели перейти дорогу на «зеленый». Не все могут перейти 33 метровый Комсомольский на пересечении с Молодогвардейцев за 30 секунд.

Почему тогда все островки разного размера? Где-то пять, а где-то намерили даже 7,5 метров? Максим Куляшов еще раз подчеркнул, островки сделают за счет сужения полос, их размер зависит от конфигурации и ширины дороги. Как добавила разработчик проекта, начальник отдела безопасности движения Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ксения Кондратова, четких требований к ширине островков нет, есть минимум — два метра. Всего построят 21 островок безопасности. Там, где журналисты сообщили о 7,5 метровом островке, информацию обещали перепроверить.

Выделенка — спасение или зло?

Выделенная полоса для движения общественного транспорта тоже стала яблоком раздора. Основная претензия — закрытые бордюрами въезды на парковки магазинов и дворов. Существующая схема не устроила водителей.

— Мы прислушались к мнению бизнесменов и жителей. Где-то у нас появятся дополнительные въезды и въезды, причем они будут односторонними. Мелкие парковки мы постараемся объединить. Если делать выделенку и оставлять многочисленные выезды, сама идея нивелируется, — сказал Куляшов.

Переделывать, например, будут у администрации Курчатовского района.

К августу работы должны быть закончены Фото: Елена КОРОБКО

В КДХ признали, пилот выделенки на Труда провалился.

— Я сам проверил, проехал на автобусе. И даже автобус не заехал на выделенную полосу, — сказал начальник КДХ Челябинска Ринат Кучитаров.

Но власти уверены, что все будет. Правда, не сразу. Тем более что выделенные полосы скоро появятся на других дорогах в городе — этот проект сейчас прорабатывается.

— Не бывает все и сразу. Везде есть проблемы, процесс работы идет долго — это живой механизм, нужно время, чтобы водители подстроились, — заметила Ксения Кондратова. — В Москве тоже шли по этому пути. Там вообще ширина полос 2,75 метра.

По замыслу властей, выделенка прекратит гонку маршрутчиков. За этим, кстати, будут следить камеры. Как акцентировал Максим Куляшов, это задел на будущее — на момент, когда маршрутки, которые ездят по нерегулируемому маршруту, будут экономически вытеснены с рынка, а вместо них будут ездить автобусы.

Что еще сделают на Комсомольском проспекте

Над полосами установят дублирующие светофоры. В некоторых местах дорогу разделит газон. Например, у «Теоремы». А вот гранитные бордюры на Красного Урала сохранят, пообещали в КДХ. Правда, все остальные будут обычные, так как гранитные в пять раз дороже. Если во время приемки будут какие-то замечания, то подрядчик будет их устранять своими силами.

— Подрядчик делает по проекту, работы мы еще не приняли. Оплата идет по факту выполнения работ и приемки. Сдаваться объект будет поэтапно, — подчеркнул Куляшов. — Работы идут в плотном трафике, в основном ночью.

Многие "карманы" перекрыли блоками Фото: Елена КОРОБКО

Где проект?

Нововведения вызвали большой резонанс у жителей города. На вопрос, почему проект не показали людям, прежде чем начали работу, и проводилась ли вообще оценка трафика, власти ответили, что работа над проектом шла с осени 2020 года.

Начальник КДХ Челябинска Ринат Кучитаров сообщил, что проект разрабатывал сам комитет дорожного хозяйства, но оценку ему давали Миндортранс Челябинской области, управление архитектуры, обсуждение шло с разными ведомствами и даже некие специалисты из Москвы высказались. Напомним, цена контракта 188 млн рублей.

— Документация гибкая, проектные решения меняются в зависимости от комментариев специалистов и обращений автомобилистов. Например, так произошло с выделенной полосой для общественного транспорта, парковкам. Если замечания конструктивные, они рассматриваются, — уточнил Максим Куляшов.

Сам проект власти обещали обнародовать на следующей неделе. И даже свозить с инспекцией туда журналистов. Сейчас Комсомольский проспект готов на 40%. До августа подрядчик должен закончить с покрытием и разметкой, а уже после установят знаки и светофоры.

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