Со дна Тургояка в Челябинской области подняли внедорожник

Автомобиль доставали с помощью спецтехники. Фото: минэкологии

В Челябинской области со дна озера Тургояк подняли автомобиль, провалившийся под лед еще в апреле этого года. Внедорожник затонул на расстоянии около километра от берега. Вытаскивали его по требованию Министерства экологии региона.

Автомобиль основательно забурился в ил на глубине около 20 метров. «Ниву» удалось поднять только со второй попытки с помощью дайверов и специализированной техники.

— Машина несколько раз застревала , приходилось использовать надувные буи, катера и спецтехнику, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он отметил, что владельца привлекли к ответственности за нарушение режима и заезд на лед водного объекта.

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