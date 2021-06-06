Со дна Тургояка в Челябинской области подняли внедорожник

Автомобиль доставали с помощью спецтехники. Фото: минэкологии
В Челябинской области со дна озера Тургояк подняли автомобиль, провалившийся под лед еще в апреле этого года. Внедорожник затонул на расстоянии около километра от берега. Вытаскивали его по требованию Министерства экологии региона.
Автомобиль основательно забурился в ил на глубине около 20 метров. «Ниву» удалось поднять только со второй попытки с помощью дайверов и специализированной техники.
— Машина несколько раз застревала , приходилось использовать надувные буи, катера и спецтехнику, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Он отметил, что владельца привлекли к ответственности за нарушение режима и заезд на лед водного объекта.
А знаете, что еще нашли на дне Тургояка спасатели? Читайте в нашей новости по ссылке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru