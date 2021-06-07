Жителя Челябинской области оштрафовали за оправдание терроризма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноармейского района Челябинской области за публичное оправдание терроризма. Мужчина активно пользовался Интернетом и в какой-то момент решил высказаться о деятельности «АльКаиды» и «Исламского государства (террористических организаций, запрещенных на территории России Верховным судом).

Его слова привлекли внимание сотрудников ФСБ, на мужчину завели уголовное дело.

— Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма» и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей, — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, недавно тот же суд вынес приговор двум жителям Челябинска за участие в террористической организации. Дома у них нашли запрещенную символику, пропагандистские материалы, а также электронные устройства, которые преступники использовали в своих незаконных делах.

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