СК возбудил дело в связи со смертью мальчика, который схватился за оголенные провода в Челябинске

Фото: читатель КП

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью 10-летнего мальчика, который схватился за оголенные провода в Челябинске. Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома № 32 по улице Марченко — провода лежали прямо на земле, неподалеку от мусорных баков.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи устанавливают ответственного за обеспечение безопасности на участке, где произошла трагедия, а также выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, об инциденте в редакцию КП-Челябинск сообщили жильцы дома по улице Марченко. На место происшествия вызвали скорую помощь, медики целый час пытались реанимировать мальчика, но усилия ни к чему не привели.

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