В Магнитогорске артиллерийские боеприпасы оказались в вагоне с металлоломом

Фото: Росгвардия по Челябинской области
В Магнитогорске Челябинской области артиллерийские боеприпасы оказалась в вагоне с металлоломом. Их обнаружили на территории металлургического комбината во время разгрузки. На место сразу вызвали взрывотехников ОМОН, чтобы те обследовали находку.
К счастью, все закончилось благополучно — снаряды были без взрывателя и взрывчатого вещества.
— Опасности для жизни и здоровья людей находки не представляли, — сообщили в Росгвардии по Челябинской области.
Но это не единственная подобная находка в Магнитогорске. Накануне горожане нашли на берегу реки мешок с металлоломом, принесли его домой и обнаружили в нем взрыватели. После обследования выяснилось, что угрозы они тоже не представляют.
Фото: Росгвардия по Челябинской области
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