На Северо-Западе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей ограничили движение

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Северо-Западе Челябинска начался ремонт трамвайных путей, и в связи с этим там ограничили движение. Сейчас подрядчики занимаются перекрестком улицы Чичерина и проспекта Победы, где вскрывают асфальт и разбирают основание из щебенки.
После этого компания «Звезда» приступит к ремонту на остальных четырех перекрестках:
— проспект Победы — улица Молодогвардейцев;
— улица Российская — улица Карла Маркса;
— улица Труда — улица Цвиллинга;
— улица Черкасская — улица 50-летия ВЛКСМ.
Все эти работы подрядчик обязан выполнить до 15 июля.
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