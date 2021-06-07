На Северо-Западе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей ограничили движение

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Северо-Западе Челябинска начался ремонт трамвайных путей, и в связи с этим там ограничили движение. Сейчас подрядчики занимаются перекрестком улицы Чичерина и проспекта Победы, где вскрывают асфальт и разбирают основание из щебенки.

После этого компания «Звезда» приступит к ремонту на остальных четырех перекрестках:

— проспект Победы — улица Молодогвардейцев;

— улица Российская — улица Карла Маркса;

— улица Труда — улица Цвиллинга;

— улица Черкасская — улица 50-летия ВЛКСМ.

Все эти работы подрядчик обязан выполнить до 15 июля.

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