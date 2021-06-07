Мэрия Челябинска раскрыла концепцию будущего ледового городка

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Центральной темой ледового городка в Челябинске станет «Сказочный лес». Именно такое решение приняли власти по результатам опроса местных жителей на портале «Активный Житель 74».

— Каждый год на площади Революции возводится главный ледовый городок Челябинска. В новогодние каникулы ледяная сказка становится любимым местом для прогулок, фотосессий и зимних забав челябинцев и гостей города, — рассказали в мэрии Челябинска. — По хорошей традиции проект городка, который удивит и порадует жителей зимой, разрабатывается исходя из предпочтений самих челябинцев, и этот год – не исключение.

Так, за «Сказочный лес» проголосовали 43,31% челябинцев, а «Бажовские сказы» выбрали 19,07% опрошенных. За тему «Время открытий» отдали голоса 15,81% респондентов. «Детские сказки» понравилась 11,17% опрошенным. Ледяное воплощение «Легендарного оркестра» заинтересовало 3,64% ответивших. А вот 1% респондентов оставили выбор концепции ледового городка за специалистами.

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