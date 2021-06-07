Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым и новым прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Обсуждалась текущая региональная повестка, вопросы межведомственного взаимодействия, — говорится в сообщении.

До перевода в Челябинскую область Карен Габриелян 10 лет возглавлял прокуратуру Республики Карелия. Получилось целых два срока. В 2016 году Москва продлила его полномочия. Тогда он успешно прошел профессиональную переаттестацию генеральной прокуратуры России всего за один день. В этом году ротация не миновала Карена Габриеляна и его направили в Челябинск.

СПРАВКА КП

Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. С 23 лет начал службу в органах прокуратуры, окончив юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР.

Все время активно шагал по карьерной лестнице и объездил всю Туркменскую ССР, Камчатку, служил на Балтийском флоте, в Калининграде, Северной Осетии и Карелии. Работал следователем, заместителем военного прокурора, потом военным прокурором в разных гарнизонах и пограничных округах. В органах местного самоуправления от помощника дослужился до самого прокурора.

У Карена Габриеляна не только внушительный послужной список, но и увесистые награды: медаль Руденко, нагрудные знаки «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

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