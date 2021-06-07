Возле ледовой арены «Трактор» в Челябинске столкнулись две иномарки

Фото: читательница КП-Челябинск

Сегодня вечером, 7 июня, возле ледовой арены «Трактор» в Челябинске произошла авария с участием двух иномарок. Как сообщают очевидцы, на место происшествия вызвали скорую помощь.

— На этот перекресток уже давно жалуются, просят поставить светофор, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали подробности произошедшего.

— Авария произошла на улице Татищева, 258. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Volkswagen Tiguan. Оба водителя 1996 года рождения. — сообщили в ведомстве. — Пассажирка автомобиля Volkswagen была доставлена в больницу для проведения обследования,

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

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