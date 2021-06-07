В Челябинской области семья с 10-летним ребенком заблудилась на туристическом маршруте

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области семья из Озерска, в числе которой была 10-летняя девочка, отправилась на прогулку по одному из туристических маршрутов в окрестностях Кыштыма. Однако в какой-то момент они заблудились и не смогли найти обратной дороги в населенный пункт. Ситуацию также осложняло то, что у них не было с собой теплых вещей и запасов еды. Из-за неустойчивой сотовой связи семье с трудом удалось дозвониться до спасателей.

—Уже в сгущающихся сумерках, спасатели по имеющемуся скудному описанию местности смогли установить местонахождение семьи, обнаружить их и на квадроцикле эвакуировать до населённого пункта, — сообщили в пресс-центре ПСС по Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделе в тайге под Североуральском в Свердловской области пропал 9-летний сын челябинского священника. Мальчишку искали с помощью вертолета и групп волонтеров. Его удалось найти целым и невредимым только на вторые сутки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru