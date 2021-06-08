Неудачно развернулся и влетел в дерево: в Челябинске пассажира ВАЗ увезли в больницу после аварии

Водитель ВАЗ 2112 получил травмы. Фото: ГИБДД Челябинска
Вчера, 7 июня, в 21:50 на Бродокалмакском тракте около СНТ «Дружба» 46-летний водитель на «девятке» при развороте столкнулся ВАЗ-2112 и влетел в дерево.
Авария произошла вечером. Фото: ГИБДД Челябинска
— 34-летний водитель ВАЗ-2112 получил травмы, а 43-летнего пассажира «девятки» увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД Челябинска. — Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.
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