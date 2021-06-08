В онлайн-кинотеатре KION состоится эксклюзивно фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев»

Южноуральцы смогут посмотреть премьеру военно-исторического блокбастера «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с Павлом Прилучным в главной роли 10 июня в онлайн-кинотеатре KION от МТС.

Главный герой фильма — летчик-истребитель Михаил Девятаев, который служит в рядах советской армии во время Великой Отечественной войны. Во время наступления советских войск летом 1944 года его самолет сбивают немцы, а сам Михаил попадает в плен. Начальство лагеря, где оказывается Девятаев, предлагает ему выбор — вернуться за штурвал самолета, но воевать уже на стороне врага, или же отправиться в концентрационный лагерь, расположенный на острове Узедом. Не предавший Родину, Михаил оказывается на сверхсекретном немецком полигоне, где немцы испытывают новейшее «оружие возмездия» Третьего рейха — баллистические ракеты «Фау-2». Летчик, продолжая мечтать о возвращении в родные края, выстраивает план побега.

Сценарий фильма основан на реальных исторических событиях, произошедших в феврале 1945 года. Летчик Девятаев угнал самолет-бомбардировщик «Хейнкель» с аэродрома на острове Узедом, расположенном в Балтийском море. Увидев в небе над линией фронта вражеский самолет, советские войска подбили его, однако Михаилу все-таки удалось приземлится. Через 12 лет после этих событий, в 1957 году, Михаилу Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза, а остальным участникам побега вручили ордена (некоторым — посмертно).

Премьера фильма «Девятаев» состоялась в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля — работа Бекмамбетова и Трофимова стала картиной открытия смотра. В широкий кинотеатральный прокат кино вышло с 29 апреля 2021 года.

Сценарий основан на автобиографической книге Девятаева «Побег из ада» и создан с помощью Александра, сына знаменитого летчика — он оказывал консультативную поддержку проекта.

Съемки проекта проходили до и во время пандемии коронавируса. Причем в период карантинных ограничений Тимур Бекмамбетов принял решение о том, что работа над фильмом будет продолжена с применением дистанционных технологий. Чтобы не подвергать съемочную группу опасности, для съемок использовалась платформа Microsoft Teams, которую развернули на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Бекмамбетов при этом управлял процессом, находясь в Москве. Эпизоды воздушных сражений с участием Павла Прилучного снимались в специальной кабине советского истребителя времен Второй мировой войны, окруженной LED-экранами. Снимать боевые сцены помогал Дэвид Кеннеди, постановщик боев в военной мелодраме «Перл-Харбор».

Производством фильма занималась кинокомпании «Базелевс», «МТС Медиа» и «Военфильм», а также телеканал «Россия 1» и Sony Pictures.