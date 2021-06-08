Неадекватного челябинца, открывшего стрельбу по людям, отправили в психбольницу

Хулиганом оказался 21-летний ранее судимый челябинец. Фото: скрин с видео Подслушано Ленинский район Челябинск/vk.com

Челябинца, который 6 июня возле магазина на улице Масленникова бросался на людей с ножом и стрелял из газового пистолета, отправили на лечение в психоневрологический диспансер. За хулиганство на него завели уголовное дело, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

— Подозреваемый — 21-летний местный житель, ранее судим. При задержании у подозреваемого сотрудниками полиции изъяты нож и газовый пистолет. Задержанный находился в состоянии опьянения, ему была вызвана специализированная бригада медиков, которые госпитализировали его в медицинское учреждение, — сообщили в полиции города. — В настоящее время он находится на стационарном лечении в специализированном медучреждении.

Как писал ранее КП-Челябинск, неадеквата задержали прохожие и сняли на видео.

— Пострадавшие есть, рабочие, одного пырнул (вроде, по касательной), а второму в лицо выстрелил из газового пистолета, — писали очевидцы.

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