В Чурилово на пустыре около школы построят сквер

Пруд сохранят и укрепят как в парке Гагарина. Фото: администрация Тракторозаводского района Челябинска/vk.com

В микрорайоне Чурилово Челябинска в конце июня начнут строить новый сквер на пустыре рядом со школой №116 по улице Конструктора Духова. Об этом сообщают в администрации Тракторозаводского района.

Фото: администрация Тракторозаводского района Челябинска/vk.com

— Планируется сохранить существующий пруд и по его периметру построить подпорную стену, как в карьере в парке Гагарина, — сообщили в районной администрации. — Заниженную часть рельефа предстоит поднять до уровня дворовой территории дома № 4 по ул. Конструктора Духова, а это требует вырезки дикорастущей поросли, кустарников. При строительстве сквера запланировано высадить около 150 деревьев ценных пород (хвойных и лиственных), 200 м2 кустарника и посеять газонную траву.

Часть кустарников и поросли вырубят. Взамен высадят около 150 деревьев ценных пород и 200 м2 кустарника

По проекту вокруг пруда организуют набережную со скамейками. В зоне отдыха по центру будет ель, модные скамейки и качели. Запланирована детская и спортивная площадки.

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