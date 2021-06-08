Обрушение дома в Ленинском районе Челябинска началось еще во время ремонта

Сегодня будут решать вопрос о сносе дома. Фото: мэрия Челябинска

Сегодня утром на улице Кронштадской частично обрушилась стена дома №18. Как мы писали ранее, в здании никого не было, и дом был отключен от коммуникаций. Вот только официально его аварийным никто не признал. В мэрии Челябинска рассказали, что дом начал «трещать по швам» еще 26 мая во время ремонта.

— Когда в момент проведения ремонтных работ произошло отслоение штукатурного слоя фасада цокольного этажа указанного дома, все работы были приостановлены. В целях обеспечения безопасности жителей, доступ в дом был ограничен, а собственников уведомили о переселении в маневренный фонд, — сообщили в мэрии Челябинска.

В администрации также добавили, что мэрия, регоператор и собственники провели экспертизу. И сегодня пройдет внеплановое заседание, где будет приниматься решение о признании дома аварийным и подлежащем сносу.

— Ранее собственники жилья с этим вопросом в Администрацию города не обращались, дом находится на непосредственном управлении, — уточнили в мэрии.

В соцсетях челябинцы заметили, что в квартирах осталась мебель и бытовая техника. По словам автора фото Анны Артемьевой, жителей расселяли экстренно.

— Недели две назад людей выселили, т. к. он [дом] начал рушиться. Как я поняла, взяли только все самое необходимое, — написала в комментариях Анна Артемьева.

По данным сайта Регоператора капремонта, здание было построено в 1946 году. Судя по снимкам, в доме недавно отремонтировали крышу.

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