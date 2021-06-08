На экскурсии расскажут интересные факты о зданиях на Кировке. Фото: Кировка/vk.com

Сегодня, 8 июня в 18 часов челябинцам расскажут об истории главной пешеходной улицы улицы города — Кировке. На бесплатной экскурсии «Кировка: история и современность» расскажут о Главпочтамте и Законодательном собрании Челябинской области, кинотеатре «Знамя», магазинах Валеева, купце Стахееве, а также других купеческих и доходных домах. Всего в экскурсию включено больше 20 памятных объектов.

Встреча всех, кто желает провести время с пользой, запланирована возле главного входа театра оперы и балета на площади Ярославского.

На экскурсию требуется предварительная запись по телефону: 264-73-11 (Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина)

В Челябинске в этом месяце запланированы и другие прогулки.

18 июня в 14 часов — «От Скобелевской до Коммуны». Прогулка по части улицы Коммуны. Встреча у памятника Танкистам-добровольцам.

29 июня в 14 часов — «По Садовой — Болотной». Рассказ об истории улицы Красная. Встреча возле водонапорной башни (между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13).

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