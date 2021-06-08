«Улицы превратились в реки»: на город в Челябинской области обрушился мощный циклон с градом

Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / vk.com

Сегодня днем, 8 июня, в Катав-Иванском районе Челябинской области прошел крупный град с дождем. Из-за выпавших осадков были повреждены автомобили и растения в огородах. Местные жители начали делиться фотографиями и видеороликами бушующей стихии в соцсетях.

Фото: Елена Рожкова / vk.com

Фото: Вероника Евдокимова / vk.com

— Катав-Ивановский район накрыл мощный циклон. Из-за сильного ливня улицы мгновенно превратились в реки, а дороги укрыло плотным слоем крупного града, — написали в группе «Катав-Ивановский муниципальный район» во «Вконтакте».

Фото: Надежда Гнездина / vk.com

Фото: Вероника Евдокимова / vk.com

Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / vk.com

Далее шторм направился в сторону Трехгорного. Однако местные жители в соцсетях пишут, что у них лишь гремело вдалеке.

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