«Улицы превратились в реки»: на город в Челябинской области обрушился мощный циклон с градом

Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / vk.com
Сегодня днем, 8 июня, в Катав-Иванском районе Челябинской области прошел крупный град с дождем. Из-за выпавших осадков были повреждены автомобили и растения в огородах. Местные жители начали делиться фотографиями и видеороликами бушующей стихии в соцсетях.
Фото: Елена Рожкова / vk.com
Фото: Вероника Евдокимова / vk.com
— Катав-Ивановский район накрыл мощный циклон. Из-за сильного ливня улицы мгновенно превратились в реки, а дороги укрыло плотным слоем крупного града, — написали в группе «Катав-Ивановский муниципальный район» во «Вконтакте».
Фото: Надежда Гнездина / vk.com
Фото: Вероника Евдокимова / vk.com
Фото: Катав-Ивановский муниципальный район / vk.com
Далее шторм направился в сторону Трехгорного. Однако местные жители в соцсетях пишут, что у них лишь гремело вдалеке.
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