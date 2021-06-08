Умная жизнь: Алексей Текслер и руководитель «Интерсвязи» подписали соглашение о развитии информтехнологий

Умная жизнь: Алексей Текслер и руководитель «Интерсвязи» Леонид Вахрамеев подписали соглашение о развитии информтехнологий. Фото: gubernator74.ru

8 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев подписали соглашение о развитии в регионе информтехнологий. В первую очередь, в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В центре внимания — образовательные, социальные и иные проекты.

«Интерсвязь» презентовала несколько проектов в сфере промышленного интернета и Smart City. Компания намерена развивать мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город»; сервис обращений в УК; приложениях «Умный домофон», «Умные парковки», «Промышленный интернет». Развивается сервис в сфере здравоохранения и по другим направлениям. Вкупе все предложенное влияет на повышение уровня жизни, создание комфортной и создание безопасной среды проживания. При этом, «Интерсвязь» готова работать и в городах, и на селе.

Развитие цифровых технологий требует большое количество квалифицированных кадров. И решить эту задачу, считает губернатор, можно только в сотрудничестве государства, образовательных организаций и ИТ-компаний.

— Компания развивается, и специалисты в ИТ-сфере необходимы. Мы договорились о партнерстве и на уровне средних профессиональных образовательных организаций и в рамках взаимодействия с вузами, образовательными проектами и программами, — сказал Алексей Текслер.

Напомним, на ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве. Задача — внедрение цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении.

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