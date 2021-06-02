Курс на «цифру»: на ПМЭФ Текслер подписал соглашение с АНО «Цифровая экономика»

На полях ПМЭФ-2021 Алексей Текслер подписал соглашение с АНО «Цифровая экономика». Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 2 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве. Задача — внедрение цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении.

— Соглашение будет способствовать реализации на территории Челябинской области национального проекта «Цифровая экономика». Качество жизни южноуральцев повысится за счет внедрения удобных цифровых продуктов и сервисов, помогающих решить повседневные задачи, — подчеркнул Алексей Текслер.

Партнеры по соглашению готовы предложить Южному Уралу более 230 цифровых алгоритмов для более эффективной деятельности власти и работы бизнеса.

Регион ждут «цифровые прокачки» — стратегические сессии — для внедрения до 2024 года цифровых технологий и платформенных решений.

Напомним, что курс на цифровизацию Южного Урала губернатором взят ранее. Подписан ряд договоров с ведущими компаниями. Например, в марте - с компанией ЭР-Телеком Холдинг.

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