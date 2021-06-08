В Челябинске хотят построить восьмиэтажное здание для налоговой за 1,2 млрд рублей

Фото: конкурсная документация аукциона

Восьмиэтажное здание с подземной парковкой для налоговых органов собираются построить в Челябинске за 1 млрд и 230 млн рублей. Организатором электронного аукциона является публично-правовая компания (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства». Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Согласно конкурсной документации, объект собираются построить у перекрестка улиц Энгельса и Труда (напротив отеля Radisson blu). Общая площадь здания составит 15 тысяч квадратных метров. Свои работы подрядчик должен выполнить за 540 дней.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 30 июня. Средства на строительство здания будут выделяться из федерального бюджета.

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