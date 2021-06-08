В Челябинске нашли ответственного за гибель ребенка от удара электрическим током

Место гибели ребенка загородили лентой Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске за смерть 10-летнего ребенка от удара электрическим током был задержан главный энергетик ЖК «Театральный», который отвечает за безопасность на участке, где произошла трагедия. Мужчине было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

— По данным следствия, обвиняемый не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок находящихся на территории подконтрольного ему жилого комплекса, что привело к гибели ребенка, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что обвиняемый признал свою вину в содеянном. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 7 июня. 10-летний мальчик играл во дворе и в какой-то момент схватился за оголенные провода, лежащие на земле, неподалеку от мусорных баков.

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