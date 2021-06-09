В 272 домах Челябинска продлили срок отключения горячей воды: ищите свой адрес

Работы будут проходить до 11 июня включительно
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Накануне в Челябинске завершился первый этап опрессовки, но горячая вода вернулась не ко всем. Некоторым убирать кастрюли и кипятильники не стоит как минимум до пятницы, 11 июня.
— Тепловые сети Южной зоны Металлургического района не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Это 272 жилых дома, 17 учебных заведений, 17 детсадов и 10 больниц. Полный список адресов — по ссылке.
— МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 11 июня включительно, — рассказали в мэрии.
А между тем, с 15 июня начинается второй этап опрессовки. Кто останется без горячей воды на этот раз — в нашем материале.
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