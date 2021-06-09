В Челябинске задержали «танцора», избившего пенсионера в Чурилово

Фото: скрин с видео [В] Чурилово | Челябинск / vk.com

Полиция задержала молодого человека, избившего пенсионера, который сделал ему замечание. Информацию КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе УМВД города. Подробности обещали сообщить позже.

Инцидент произошел в минувшие выходные во дворе дома № 42 по улице Эльтонской микрорайона Чурилово. Судя по записям с камер видеонаблюдения, парень залез на забор, а дедушка подошел и сделал ему замечание.

Казалось бы, конфликт исчерпан, но на выходе со двора парень напал на дедушку. Сначала он замахнулся на него ногой, потом исполнил непонятный танец и снова пнул. Пенсионер уже собирался уходить, но нападавший с разбега влетел в него, сбил с ног и принялся избивать, в том числе по голове. Через некоторое время подъехал автомобиль, из которого вышли трое молодых людей и заступились за дедушку.

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