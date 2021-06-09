В ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург погибли родители 12-летней девочки

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла накануне, 8 июня, в 23:50 на трассе Челябинск — Екатеринбург. По данным ГИБДД, 23-летний мужчина за рулем автомобиля Audi A6 выехал на встречную полосу во время обгона. Там он и столкнулся со машиной ВАЗ-2114, в которой ехали супруги и их 12-летняя дочь. В результате ДТП 35-летний отец и 37-летняя мать погибли.

— 12-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована, — уточнили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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