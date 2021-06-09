"Есть над чем работать": Текслер осмотрел детский лагерь под Копейском

Алексей Текслер побывал в обычном детском лагере под Копейском. Фото: Людмила Ковалева.

Первые заезды в оздоровительные детские лагеря Челябинской области стартовали 28 мая. В регионе откроется 66 загородных и 700 пришкольных организаций. Уже действуют 586 лагерей во всех муниципалитетах - всех форм собственности. По данным регионального минобра, приемка ДОЛов продолжается и сейчас.

Из-за ковидных ограничений детские коллективы наполнены на 75 %. За лето в области планируется оздоровить за лето около 200 тыс. детей.

Сегодня готовность одного из лагерей проверил губернатор Алексей Текслер. Он побывал в «Восходе», принадлежащем челябинской школе N 12 и провел совещание по организации детского отдыха.

В «Восход» дети приедут 15 июня. Будет 4 смены по 18 дней. Цена путевки — 15 640 руб. Лагерь вошел в программу «детского кешбека», утвержденной правительством страны. Согласно ей, родителям возвращается 50 % от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.

— В регионе в программу уже вошли 22 оздоровительных детских лагеря Челябинской области. Ростуризм определил сроки для дополнительной регистрации участников программы, которые не успели войти в I этап — это еще 15 лагерей, — говорит министр образования и науки Александр Кузнецов. — Сейчас в стадии подключения 29 лагерей — частных и муниципальных, процедуры по ним завершатся в ближайшие дни, и в программу ДОЛы включатся с 23 июня.

— У нас есть современные образцовые лагеря. Я же решил приехать в обычный. Есть планы за несколько лет серьезно поработать по теме загородных лагерей. «Восход» находится в Копейском городском округе, отдыхать же в нем будут дети из Челябинска. Все, что я увидел, мне напомнило мое детство: я отдыхал в «Красной гвоздике», в Каштаке. Правда, это было 40 лет назад. Есть куда стремиться, будем обязательно вопросом заниматься, — сказал губернатор.

По поручению губернатора на контроле минобра все вопросы организации детского отдыха: от эпидситуации до вопросов безопасности.

Напомним, родительские дни в загородных лагерях нынешним летом отменены.

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