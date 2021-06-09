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Общество9 июня 2021 12:32

В Челябинской области от COVID-19 привьют работников детских лагерей

Губернатор Алексей Текслер распорядился максимально защитить ребятишек от возможных вспышек болезни
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
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По распоряжению губернатора максимальное количество сотрудников детских лагерей привьют от коронавируса. Фото: gubernator74.ru

По распоряжению губернатора максимальное количество сотрудников детских лагерей привьют от коронавируса. Фото: gubernator74.ru

Сегодня губернатор Челябинской области побывал в детском оздоровительном лагере «Восход» под Копейском, на берегу озера Курочкино. Лагерь — структурное подразделение челябинской школы N 12.

Как сообщает пресс-служба главы региона, «Восход» открылся в 1947 г. для детей рабочих и шахтеров Копейска. Спустя 39 лет его перестроили, возведя еще шесть корпусов. Три года назад лагерь передали школе N 12 Челябинска. «Восход» открывается 15 июня, и в нем отдохнут дети со всего региона. Запланировано 4 смены по 18 дней .

В лагере губернатор провел совещание по организации детского летнего отдыха. Особое внимание уделил вопросам безопасности, в том числе, в вопросе недопущения распространения COVID-19.

Во всех лагерях персонал, работающий с детьми, проходит ПЦР-тестирование. Еще одно распоряжение губернатора — вакцинация сотрудников.

— Это принципиальный вопрос, так как это отношение к здоровью детей, поэтому количество привитых сотрудников должно быть максимальным, — сказал глава области.

Кстати, по требованию Роспотребнадзора детские загородные лагеря наполнены на 85 %. Планируется, что эти летом в регионе отдохнут и оздоровятся около 200 тыс. детей.

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