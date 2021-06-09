Роспотребнадзор рассказал, зачем в Челябинске будут испытывать прививку «КовиВак», которую уже делают всем

«КовиВак» поступил в Челябинск в конце мая Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Жителей Челябинска смутила новость о проведении пострегистрационных клинических исследований вакцины «КовиВак». В нем будут участвовать добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие проблем со здоровьем, заявили пишет kp.ru со ссылкой на федеральный минздрав.

Что это значит? Южноуральцев уже начали вакцинировать (и вот как перенесла прививку журналист КП). Неужели не все испытано?

В минздраве отметили, что данное испытание — это скорее исследование.

— Существует определенный порядок и все вакцины, которые у нас есть, через это прошли. Одно дело, когда испытывают на 1000 или 5000 человек, другое дело, когда привило 30 000 или 50 000 человек. Это позволяет более точно оценить уровень иммунитета и возможные реакции, — рассказала замначальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

Кто войдет в число обследуемых, пока не ясно. Сейчас всем вакцинированным предлагается заполнять дневники на Госуслугах и, возможно, будут выбирать по этим данным. А можетбыть сделают случайную выборку.

Кроме того, планируется также обследовать коллективный иммунитет у тех, кто привился второй зарегистрированной вакциной — «ЭпиВакКорона».

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