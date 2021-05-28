«В чатах пугали температурой и металлическим привкусом»: журналисты КП-Челябинск испытали на себе, чем «КовиВак» отличается от «Спутника»

В Челябинскую область привезли первую партию вакцины «КовиВак» — 2340 доз Фото: Василий ВОРОНИН

Жителей Челябинской области начали вакцинировать новой прививкой «КовиВак», созданной учеными центра имени Чумакова, среди которых был уроженец Троицка Юрий Ивин. Журналист КП-Челябинск «укололась» в числе первых.

«ЧУВАК», Я ТЕБЯ ПОЛГОДА ЖДАЛА!

Все началось как раз со статьи про разработчика вакцины. Досконально изучила, как она создается, чем отличается от других и, конечно, даже смогла задать каверзные вопросы. Например, можно ли вообще создать хорошую прививку за столь короткий срок. Признаюсь честно: я хоть и не антипрививочник, но поначалу была настроена скептически. В итоге решила, что буду прививаться именно «КовиВак».

Тогда у вакцины даже названия не было. Кстати, в народе предлагали назвать ее «ЧуВак» — от словосочетания «вакцина Чумакова». На мой взгляд, неплохой вариант был.

Я периодически интересовалась у чиновников: когда привезут третью вакцину («КовиВак» зарегистрировали после «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»). Но меня обнадеживали, что скорее всего к осени.

Прошло около полугода с момента моего решения и, наконец, министр здравоохранения Юрий Семенов объявил, что в регион поступила вакцина «КовиВак». Я сразу же начала узнавать, как записаться. В минздраве слегка удивились моей решительности, но вскоре обрадовали: в мою поликлинику ОКБ №2 как раз планируется распределить партию вакцины.

На «Белом балу», который проводила «Комсомолка», министр здравоохранения Юрий Семенов наградил Юрия Ивина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почему именно эта вакцина? Во-первых, технология показалась мне более надежной: берут вирус целиком, «убивают» (по-научному: «инактивируют»), а затем очищают. Предполагается, что вакцина способна дать защиту от всех имеющихся штаммов.

Кроме того, клинические испытания показали, что «КовиВак» переносится легко: в основном небольшая боль и отечность в месте укола. А что помимо этого? Я прошерстила чат в Telegram-чат под названием «КовиВак народные отчеты». Кто-то писал, что вообще ничего не почувствовал, у некоторых поднималась температура, болела голова, ощущался металлический привкус, хотелось спать. Были и страшные истории, вроде появления сыпи, но отметим, что каждый организм индивидуален.

Меня на самом деле волновало только одно: будет ли эта вакцина признана в других странах? Ведь я люблю путешествовать. Даже «Спутник V» пока дает приоритет только в нескольких странах — не надо сдавать ПЦР-тест. Время покажет. Но, как объяснили в ОКБ №2, на Госуслугах придет сертификат на русском и английском языках.

Перед тем, как вскрыть ампулу, показали этикетку Фото: Ирина ФАДЮШИНА

ДЕНЬ «ИКС»

Подготовка к вакцинации не нужна. Главное — не болеть. В больнице просят заполнить анкету: данные паспорта, полиса и СНИЛСа, плюс стандартные вопросы (болела ли ковидом, есть ли хронические заболевания и прочее). Измерили температуру, уровень кислорода и пульс. Врач сказал, что есть небольшая тахикардия (кстати, моей коллеге, которая ранее прививалась «Спутником V», сказали тоже самое). От волнения участился пульс.

При мне вакцину вытащили из холодильника, показали, что это «КовиВак», а не что-то другое, и вскрыли. Укол — сама по себе процедура малоприятная, ну или как говорили в детстве: «Словно комарик укусил».

В первый час было странное ощущение по всей руке. На несколько секунд появился тот самый металлический привкус, который описывали в чате (возможно, я просто себя накрутила).

Приехав домой после работы я поспала, возможно, сказалась общая усталость. Под вечер боль в плече усиливалась. Возникли сложности с надеванием пижамы — рука просто не поднималась. Ночь прошла хорошо, хотя на форуме кто-то писал о нарушении сна. На утро боль в плече не прошла. Настолько, что я от идеи помыть голову пришлось отказаться..

Фото с медсестрой на память. Спасибо врачам!

Рекомендации, как и после других прививок: не ходить в баню и сауну, не пить, избегать больших нагрузок в течение трех дней. Мочить прививку все-таки можно, но мочалкой не тереть.

— Сейчас мы вакцинируем тремя вакцинами. Если нам нужна гарантия качества и у человека нет противопоказаний — «Спутником V». Если есть аллергическая настроенность или были онкозаболевания, отдаем предпочтения «ЭпиВакКороне». Сейчас появился «КовиВак» — вакцина обещает быть эффективной. Будем смотреть побочные эффекты на практике. На Госуслугах все пациенты заполняют дневники. Что касается «Спутника», было несколько обращений от пациентов из-за температуры, которым нужен был больничный. Все было в пределах нормальной побочной реакции. Заметили, что старшее поколение легче переносит. Видимо, с возрастом люди больше встречаются с различными возбудителями, — рассказала заместитель главврача ОКБ №2 по поликлиническим вопросам Анна Авладеева.

Перед вакцинацией доктор отвечает на все вопросы

«КовиВак» ставится дважды, но в отличие от «Спутника», не через 21 день, а через 14. Дату и время мне назначили сразу. А мы будем вести дневник, и обязательно опубликуем его через несколько недель.

P.S. Просим вас не воспринимать данный рассказ как рекомендацию. Помните: каждый организм индивидуален. Желая сделать ту или иную прививку, проконсультируйтесь с докторами.

Второй компонент вакцины — через две недели

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