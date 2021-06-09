В МЧС рассказали, что горит на улице Энтузиастов в Челябинске

Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Жители Челябинска заметили густой дым со стороны высоток проспекта Ленина. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, подразделения только выехали на место.

— Выехали на Энтузиастов, 13, пока данных нет, — ответили в пресс-службе.

Обновлено.

Оказалось, что пожар начался не в доме, а во дворе.

— Во дворе горит дерево и автомобиль «Газель». Угрозы распространения нет. На месте работает одна автоцистерна, еще одна автоцистерна в пути к месту происшествия, — уточнили в МЧС.

Это уже второй пожар в центре за сегодня. В первом часу дня по улице Володарского, 32 загорелся утеплитель на балконе одной из квартир пятого этажа. Пострадавших нет.

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