Молодой человек, избивший пенсионера в Чурилово, отделался административным делом

Фото: скрин с видео [В] Чурилово | Челябинск / vk.com

На 26-летнего мужчину, избившего дедушку в ответ на замечание, завели административное дело по статье «Побои» (6.1.1 КоАП). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— Видеозапись произошедшего инцидента на одной из улиц в Чурилово появилась в Сети и вызвала широкий общественный резонанс. При этом в органы внутренних дел заявления от участников конфликта не поступали, — прокомментировали в ГУ МВД.

Участковые Тракторозаводского района разыскали дедушку, ему как выяснилось, 67 лет. Затем нашли и обидчика. УМВД по Челябинску поделилось кадрами с допроса молодого человека. Мотив своего поступка он объяснил коротко:

— Алкогольное опьянение.

Как стало известно журналисту КП-Челябинск из источников в правоохранительных органах, сам дедушка претензий к обидчику не имеет.

Мужчина ранее судим за распространение наркотиков. Теперь ему грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, либо обязательные работы от 60 до 120 часов, либо административный арест от 10 до 15 суток.

Дело передали в мировой суд. Как уточники в пресс-службе УМВД по Челябинску, заседание должно было состояться сегодня, но его перенесли.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные во дворе дома № 42 по улице Эльтонской микрорайона Чурилово. Судя по записям с камер видеонаблюдения, парень залез на забор, а дедушка подошел и сделал ему замечание.

Казалось бы, конфликт исчерпан, но на выходе со двора парень напал на дедушку. Сначала он замахнулся на него ногой, потом исполнил непонятный танец и снова пнул. Пенсионер уже собирался уходить, но нападавший с разбега влетел в него, сбил с ног и принялся избивать, в том числе по голове. Через некоторое время подъехал автомобиль, из которого вышли трое молодых людей и заступились за дедушку.

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