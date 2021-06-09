В Челябинской области отменили особый противопожарный режим

Теперь в лесу можно разжигать костер, но строго соблюдая правила безопасности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинской области спустя полтора месяца снимают особый противопожарный режим. Его действие истекает 10 июня. Для южноуральцев это значит, что теперь можно посещать леса региона и разводить там костры. Но нужно соблюдать все меры безопасности.

Отметим, что ранее правилами противопожарного режима не было запрещено гулять и заниматься спортом в парках и скверах, а также выезжать за город в места отдыха. Однако за поход в лес и розжиг костра, где действуют ограничения, вводились определенные наказания.

— За нарушения полагаются штрафы: на граждан в размере до четырех тысяч рублей, на должностных лиц — до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, особый противопожарный режим в Челябинской области был введен с 24 апреля. Такие меры принимались в связи с возрастающим количеством возгораний.

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