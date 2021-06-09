В челябинской деревне, где была найдена ртуть в питьевой воде, пробурили новую скважину

Фото: прокуратура Челябинской области

Сотрудники прокуратуры Челябинской области осуществили рабочий выезд в деревню Шумаки, где была найдена ртуть в питьевой воде. Они провели встречу с местными жителями и проверили, как сейчас осуществляется водоснабжение.

— В настоящее время скважина, в которой было найдено ядовитое вещество, демонтирована. Снабжение граждан водой для технических нужд, в том числе для полива, осуществляется через новую скважину, подвоз питьевой воды обеспечивается в необходимом объеме. Органом местного самоуправления проводится процедура лицензирования нового источника водоснабжения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Фото: прокуратура Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

Напомним, о попадании ртути в скважину с питьевой водой в деревне Шумаки стало известно в начале мая. В минэкологии заявили, что ситуация не связана с влиянием промышленности. Однако, чтобы установить точные причины, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также власти приняли решение построить новую скважину за место старой. Что касается жителей деревни, то для них осуществлялся подвоз питьевой воды.

Фото: прокуратура Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

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