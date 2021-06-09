Нескучные каникулы с «Соцгородом»

Вот и наступило долгожданное лето. А вместе с ним каникулы — самая счастливая и беззаботная пора для школьников. Первая неделя июня выдалась богатой на события и мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Многие из них прошли при поддержке Челябинского областного общественного движения «Соцгород» и депутата Госдумы Андрея Барышева.

Традиционная акция «Здравствуй, лето!» собрала сотни ребятишек. Общественники подарили детям маленькую сказку — вместе с Мэри Поппинс ребята пели, играли, рисовали мелом на асфальте, участвовали в конкурсах и играх.

Не остались забытыми и юные таланты студии танца «Миллиденс», которую вот уже много лет поддерживает «Соцгород».

В театре ЧТЗ прошел отчетный концерт студии, где ее руководителю Милене Махмутовой было вручено Благодарственное письмо депутата Государственной Думы «За высокий профессионализм, творческие достижения, значительный вклад в сохранение и развитие культуры национального танца, многолетнюю плодотворную работу по эстетическому воспитанию детей».

Филиал студии более пяти лет ведет занятия в Центральном клубе. Юные танцоры принимают участие в благотворительных концертах, дворовых праздниках, которые организует «Соцгород».

В городском саду им. А. С. Пушкина при поддержке Андрея Барышева прошел XVII Детский культурно-спортивный фестиваль «Сабантуйная мозаика». На это традиционное красочное мероприятие съехались детские творческие коллективы из Челябинской, Курганской областей и республики Башкортостан.

У «Соцгорода» много планов и новых интересных идей как сделать летние каникулы разнообразными и незабываемыми. Общественники не дадут скучать ни детям, ни взрослым. Уже через неделю стартует турнир по мини-футболу, который традиционно проводится в рамках Спартакиады дворовых команд. Узнать подробности и подать заявку можно, позвонив по телефону 721-37-09.