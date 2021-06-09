Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика9 июня 2021 19:43

Депутат Государственной Думы Олег Колесников предлагает расширить категорию граждан, получающих звание «Ветеран труда Челябинской области»

Такая норма уже действовала в Челябинской области при губернаторе Петре Сумине, но позднее была отменена
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В соответствии с областным законом, звание «Ветеран труда Челябинской области» присваивается тем, кто имеет страховой стаж не менее 40 лет (мужчины) и 35 лет (женщины), и получал награды Челябинской области, Законодательного Собрания и губернатора Челябинской области.

По мнению парламентария, почетного звания и ежемесячной денежной выплаты достойны и те, чья работа была отмечена грамотами правительства региона или одного из министерств, при этом их страховой стаж должен быть не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Олег Колесников обратился к главе региона Алексею Текслеру с предложением о внесении изменений в областной закон.