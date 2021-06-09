Сотрудница ГУФСИН из Златоуста претендует на звание самой красивой девушки уголовно-исполнительной системы

Вероника Швед. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Сотрудница ИК №25 Златоуста, старший лейтенант внутренней службы Вероника Швед примет участие в заключительном этапе Шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2021», который состоится 11 июня в Москве.

Вероника занимается легкой атлетикой и служебным биатлоном, успешно защищая честь ГУФСИН на ведомственных чемпионатах. При этом она также совмещает спорт с научной работой. С 2019 года обучается в аспирантуре Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики и сейчас уже пишет диссертацию.

Всего в финале конкурса принимают участие 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы из разных регионов России. В конкурсной программе они должны будут представить четыре выступления: рассказ о крае «Краса России», видеоролик «Реклама профессии», «оживление» музейного экспоната в конкурсе «Ночь в музее» и танцевальный номер.

Кстати, в настоящий момент на официальном сайте ФСИН России проходит голосование по определению победительницы, которая получит приз зрительских симпатий. Отдать голос за понравившуюся участницу можно с любого компьютера или мобильного девайса один раз в сутки. Ссылка для голосования: http://fsin.gov.ru/polls13/.

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