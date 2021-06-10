Зеленый Марафон в Челябинске посетили больше 5 тысяч человек

В Челябинске состоялся Зеленый Марафон Сбера. Большой семейный праздник прошел в эту субботу в парке Гагарина. В забеге приняли участие больше трех тысяч жителей Челябинска, в том числе 800 детей, а всего мероприятие посетили свыше пяти тысяч человек.

Участники могли присоединиться к основному забегу на 4,2 км или соревнованиям по скандинавской ходьбе. Юные спортсмены вышли на старт традиционных детских забегов.

Открыли марафон заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев, заместитель министра экологии Виталий Безруков и управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. Перед стартом выступил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, который пожелал челябинцам удачи в забеге.

Вадим Евдокимов, заместитель губернатора Челябинской области:

— Зеленый Марафон объединяет три направления: спорт, экологию и культуру. Это говорит о том, что такие праздники городу нужны. Мы благодарны Сберу за организацию такого масштабного события.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— В этом году Зеленый Марафон был приурочен к Всемирному дню экологии и посвящен экологической тематике. Я рад, что мы смогли не только подарить горожанам яркий спортивный и семейный праздник, но и напомнить о том, как важно заботиться о природе, быть ответственным в вопросах защиты окружающей среды. В этом году впервые Зеленый Марафон, помимо Челябинска, проходил в Магнитогорске и национальном парке «Таганай» и собрал там около 600 человек. Уверен, что география нашего масштабного проекта продолжит расширяться.

Особенную атмосферу праздника на Зеленом Марафоне в Челябинске помогали создавать партнеры Сбера. Компания «Интерсвязь» оформила удобную зону отдыха с мягкими креслами, организовала Wi-Fi, поставила теннисный стол, где участники могли устроить соревнования. А над территорией парка возвышался символ «Интерсвязи» — огромный пингвин, с которым каждый мог сделать памятное фото. НВК «Ниагара» подготовила яркую площадку и провела творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также обеспечила всех участников забега водой на финише. Розничная сеть «Галамарт» дарила гостям сувениры и организовала активности для детей — конкурс талантов и зону лепки из воздушного пластилина. На регистрации все участники получили воду от холдинга «Ариант». А чтобы каждый смог запомнить марафон и сделать яркий снимок на память, компания поставила фотобудку. Кроме того, от «Арианта» участникам вручали подарки.

Компания «Чебаркульская птица» угощала челябинцев вкусными блюдами, приготовленными на гриле. Холдинг «Союзпищепром» организовал для участников полевую кухню и предоставил подарки для победителей забега. Фитнес-центр «Аврора» поддержал пресс-забег, в котором участвовали PR-специалисты, блогеры и сотрудники СМИ. Победителю достался годовой абонемент в «Аврору». Еще один необычный сюрприз подготовила строительная компания «Флай Плэнинг» — это саженцы для участников семейного экоквеста. За экологическую составляющую праздника отвечало предприятие «Вторком». Компания подготовила контейнеры для сбора пластика. Так, за время мероприятия было собрано более 70 кг пластика, который пойдет на переработку. Всестороннюю поддержку Зеленому марафону на всех этапах также оказало министерство экологии Челябинской области.

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