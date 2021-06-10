Челябинские врачи рассказали, стоит ли прививаться от коронавируса перед отъездом в отпуск

Не забывайте о масках в отпуске! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением сезона отпусков многие задумались о вакцинации от коронавируса. Любая поездка — всегда толпы в аэропортах и на автовокзалах, на экскурсиях и везде, где только можно.

Перед отпуском вакцинироваться однозначно нужно. Только вот когда? Врачи не рекомендуют делать это перед самым отъездом.

— Это медицинская манипуляция, как и удаление зуба. Лучше иметь запас времени нахождения у себя дома с родным здравоохранением, — рассказала на пресс-конференции в минздраве главный внештатный специалист по профилактической медицине, главврач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева.

Особенно это касается тех, кто едет за границу.

Как отмечают специалисты, максимальные период, когда проявляются побочные эффекты — 30 дней. При этом аллергические реакции дают о себе знать через сутки-двое.

В целом реакция на прививки — это особенности иммунного ответа, говорят врачи. Гриппоподобные симптомы, например, повышение температуры, после прививки от коронавируса возможны. При аллергии или ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу. Если нет никакой реакции, это тоже нормально.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После возобновления международных рейсов из челябинского аэропорта пассажиры интересуются: будет ли организован пункт тестирования на ковид? И почему бы уже не сделать тесты бесплатными? Главный инфекциониста Челябинска выступила с эмоциональной речью.

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