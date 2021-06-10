В Челябинске из-за крупной аварии перекрыли съезд с моста в Ленинский район

Автомобилистов просят ехать в объезд
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В Челябинске из-за крупной аварии перекрыли въезд с моста в Ленинский район. Как рассказал читатель КП-Челябинск, всех автомобилистов просят ехать в объезд.
— Въезд на Дзержинского с моста перекрыт, всех направляют на Меридиан.
При этом в обратном направлении ехать можно. По данным Яндекса, пробка от моста возле ж/д вокзала до улицы Барбюса достигает 7 баллов.
Авария, о которой идет, речь произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Всего столкнулись пять автомобилей. В одной из машин находилась женщина. Она погибла.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru