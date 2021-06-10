В Челябинске из-за крупной аварии перекрыли съезд с моста в Ленинский район

Автомобилистов просят ехать в объезд Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске из-за крупной аварии перекрыли въезд с моста в Ленинский район. Как рассказал читатель КП-Челябинск, всех автомобилистов просят ехать в объезд.

— Въезд на Дзержинского с моста перекрыт, всех направляют на Меридиан.

При этом в обратном направлении ехать можно. По данным Яндекса, пробка от моста возле ж/д вокзала до улицы Барбюса достигает 7 баллов.

Авария, о которой идет, речь произошла сегодня вечером на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Всего столкнулись пять автомобилей. В одной из машин находилась женщина. Она погибла.

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