В Челябинской области возбудили уголовное дело после пожара, уничтожившего 35 гектаров леса

Фото: прокуратура Челябинской области

Пожар, о котором идет речь, произошел в середине мая в районе озер Черновское и Малый Окункуль под Снежинском. В результате возгорания было уничтожено 35,4 гектаров леса, а общий ущерб составил 59 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

— Согласно полученным сведениям причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, очаг возгорания находился в месте отдыха рыбаков, — рассказала старший помощник прокурора по Челябинской области Наталья Мамаева.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Виновникам пожара грозит до четырех лет лишения свободы.

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